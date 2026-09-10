Camera Calda : Débâcle, Glacière médiévale de Beaugency, Beaugency
samedi 19 septembre 2026 · Glacière médiévale de Beaugency · Beaugency
Informations pratiques
Camera Calda : Débâcle 19 et 20 septembre Glacière médiévale de Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir Camera Calda : Débâcle
Au programme :
- Installation photographique de La Nouvelle Babylone:
- 25 images enfermées dans autant de blocs de glace mis à la fonte dans la glacière médiévale de Beaugency durant le week end des journées européennes du patrimoine.
Glacière médiévale de Beaugency Place Saint-Firmin 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 62 64 Cette glacière datant du 17e siècle permettait de stocker des blocs de glace utilisés pour conserver les aliments ou rafraîchir les boissons.
Elle est attenante à la tour de César. Un tunnel d’accès mène à la glacière. Ouvert uniquement pendant les journées du patrimoine.
Venez découvrir Camera Calda : Débâcle
©fredfroum/La Nouvelle Babylobe
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