Camera Calda : Débâcle, Glacière médiévale de Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Camera Calda : Débâcle 19 et 20 septembre Glacière médiévale de Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir Camera Calda : Débâcle

Au programme :

Installation photographique de La Nouvelle Babylone:

25 images enfermées dans autant de blocs de glace mis à la fonte dans la glacière médiévale de Beaugency durant le week end des journées européennes du patrimoine.

Glacière médiévale de Beaugency Place Saint-Firmin 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 62 64 Cette glacière datant du 17e siècle permettait de stocker des blocs de glace utilisés pour conserver les aliments ou rafraîchir les boissons.

Elle est attenante à la tour de César. Un tunnel d’accès mène à la glacière. Ouvert uniquement pendant les journées du patrimoine.

Venez découvrir Camera Calda : Débâcle

©fredfroum/La Nouvelle Babylobe