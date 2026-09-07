CAMILLE CHAMOUX, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

CAMILLE CHAMOUX Vendredi 9 octobre, 20h30 Théâtre de l’Esplanade Var

Tarif unique 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T21:55:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T21:55:00+02:00

Après Née sous Giscard, L’esprit de contradiction et Le temps de vivre, Camille Chamoux est de retour avec sa nouvelle création Ça va, ça va, un spectacle qui dissèque avec talent la fragilité de la condition humaine. Visage familier du grand écran et de la série télé – comme les irrésistibles parodies La Flamme et Le Flambeau sous la direction de Jonathan Cohen – Camille Chamoux n’a pas fini de nous faire sourire.

Comment affronter ses angoisses de tous les jours ? Et si c’était par le rire ? Pour son 5e spectacle ”Ça va, ça va”, Camille Chamoux revient sur scène accompagnée d’un musicien, pour aborder avec humour les angoisses et les gravités de notre quotidien. Elle qui se sentait ”immortelle” entend bien en faire rire. Ce ”seul” en scène sur la dégénérescence physique et mentale, la mort et la maladie ne semblent pas, à première vue, des thématiques teintées d’humour et de dérision.

Comment rire de ces sujets ? La clef pour l’humoriste, l’humour : ”Je souhaite parler de sujets assez lourds, mais de la manière la plus drôle possible”. Outre les ”barres” de rire et le bien-être que peut nous apporter ce spectacle, ce solo en scène entend nous faire réfléchir sur notre attitude de tous les jours. Le choix de la scène, et non du cinéma, répond ainsi à cette thématique. Vivre l’instant présent devant un public vivant devant soi.

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/745063-camille-chamoux-tout-public »}]

CAMILLE CHAMOUX – ”Ça va, ça va” humour

Benjamin Guillonneau