Camille Jansen en concert à Paris ! Supersonic Records Paris

Supersonic Records présente… Camille Jansen en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/Lebd05be37a7

CAMILLE JANSEN

Camille Jansen est une artiste indépendante franco-britannique qui partage sa vie entre Los Angeles et Paris. Dès son plus jeune âge, des artistes comme Bob Dylan et Leonard Cohen accompagnaient les trajets en famille, leur musique constituant la bande-son de son enfance. Cette immersion précoce a nourri sa passion pour le récit et l’écriture, qui s’est progressivement transformée en un véritable talent pour la composition de chansons.

Depuis ses débuts en 2021, Camille a accumulé des millions d’écoutes sur les plateformes de streaming et a reçu le soutien de médias tels que Grazia et Earmilk. Plus récemment, son premier album, The Loose Screws, a été salué par BBC 6 Music, Radio X, Clash Magazine, Crack Magazine et Far Out Magazine. Elle a également assuré la première partie de Babe Rainbow lors de leur tournée sur la côte Est des États-Unis.

Pour Camille, la musique n’est pas son seul moyen d’expression : la mode occupe également une place essentielle dans sa créativité. Son goût affirmé pour la mode vintage et son engagement en faveur de la durabilité façonnent son identité artistique. Cette approche lui a valu l’attention de plateformes telles que L’Officiel et la Paris Fashion Week, ainsi que des collaborations avec des marques prestigieuses comme Chanel, Acne Studios, Celine et Chloé.

En 2025, elle a figuré sur l’album de Babe Rainbow, slipper imp and shakaerator, avec qui elle est partie en tournée.

ÉCOUTER

https://camillejansen.bandcamp.com/music

REGARDER

https://www.youtube.com/@CamilleJansenn

AIMER

https://www.instagram.com/camillejansen/

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Vendredi 23 Octobre 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• de 24,21 euros en prévente / 28,33 euros sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

L’artiste indépendante franco-britannique Camille Jansen arrive au Supersonic Records pour jouer ses titres aux millions d’écoutes !

Le vendredi 23 octobre 2026

de 20h00 à 22h30

payant

De 24,21 à 28,33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-23T20:00:00+02:00_2026-10-23T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5j2l6ESp5



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