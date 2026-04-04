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CAMILLE LE CEPAC SILO Marseille

CAMILLE LE CEPAC SILO Marseille

CAMILLE LE CEPAC SILO Marseille vendredi 2 avril 2027.

Lieu : LE CEPAC SILO

Adresse : 35 Quai du Lazaret

Ville : 13002 Marseille

Département : 13

Début : 2027-04-02

Fin : 2027-04-02

Heure de début : 20:00

CAMILLE Début : 2027-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13

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