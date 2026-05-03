Camille Tissot Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
Camille Tissot Espace Julien Marseille 6e Arrondissement dimanche 11 avril 2027.
Marseille 6e Arrondissement
Camille Tissot
Dimanche 11 avril 2027 à partir de 18h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 34.2 – 34.2 – 34.2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-11 18:00:00
fin : 2027-04-11
Date(s) :
2027-04-11
Camille Tissot présente son spectacle Heureuse à l’Espace Julien Marseille !
Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques, et de personnages de son quotidien.
Je ne suis pas ridée en fait je suis juste expressive.
Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante ! .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
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English :
Camille Tissot presents her show Heureuse at Espace Julien Marseille!
L’événement Camille Tissot Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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