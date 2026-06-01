Caminaluz-Duo Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat

Trémargat

Caminaluz-Duo

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Des voix, des guitares, des percussions qui s’entremêlent aux rythmes d’ici et d’ailleurs, au gré des improvisations aux mille saveurs. Le Duo Caminaluz s’est crée en 2017, suite à la rencontre de la chanteuse Maïwen Ourtiga, et du guitariste Philippe Bayle, tous deux amoureux des influences musicales d’Amérique du Sud, de l’Océan Indien, des Antilles et bien d’autres encore… musiques populaires et savantes d’hier et d’aujourd’hui… ils mélangent les traditions musicales et les expériences sonores pour un chemin haut en couleurs et en émotions…

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Caminaluz-Duo Trémargat a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh