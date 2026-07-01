Informations pratiques

Saugues

Camino(s) Chants pour les Chemins de Compostelle

Chapelle Notre-Dame Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Chants pour les chemins de Compostelle par Mauricio Montufar à la Chapelle Notre-Dame à 17h30

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Chapelle Notre-Dame Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 42 paroissedesaugues@orange.fr

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English :

Songs for the Pilgrimage Routes to Santiago de Compostela by Mauricio Montufar at Notre-Dame Chapel at 5:30 p.m.

L’événement Camino(s) Chants pour les Chemins de Compostelle Saugues a été mis à jour le 2026-07-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier