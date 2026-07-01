Camino(s) Chants pour les Chemins de Compostelle Saugues
jeudi 16 juillet 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Camino(s) Chants pour les Chemins de Compostelle
Chapelle Notre-Dame Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Chants pour les chemins de Compostelle par Mauricio Montufar à la Chapelle Notre-Dame à 17h30
.
Chapelle Notre-Dame Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 42 paroissedesaugues@orange.fr
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English :
Songs for the Pilgrimage Routes to Santiago de Compostela by Mauricio Montufar at Notre-Dame Chapel at 5:30 p.m.
L’événement Camino(s) Chants pour les Chemins de Compostelle Saugues a été mis à jour le 2026-07-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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