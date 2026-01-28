Camp médiéval au château de Ventadour Moustier-Ventadour

Camp médiéval au château de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

2026-08-01

Découvrez la vie au Moyen-Âge !

Défilé, présentation d’armes, combats médiévaux, torture au moyen-âge, cuisine, herboristerie, animation tir à la corde, scénette le lever du seigneur … sont proposés par l’association Compaings et Commères. Démonstration et initiation aux danses du Moyen-âge par la compagnie l’Arbre fée . Découverte de la fauconnerie et présentation de rapaces avec l’association les grandes ailes corréziennes .

Possibilité de restauration sur place à midi.

Tarifs 5€/adulte, 3€/enfants et gratuit pour les moins de 6 ans.

Billetterie en ligne ou sur place. .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

