camping à Bordeaux, tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

camping à Bordeaux 15 – 26 juin tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T00:00:00+02:00 – 2026-06-15T09:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T09:30:00+02:00

Camping est un festival et une plateforme internationale de spectacles et de workshops : une expérience unique de rencontres avec des artistes de la scène chorégraphique internationale, ouverte aux autres champs artistiques.

Lieu de campement artistique, Camping rend possibles toutes les expériences de la danse, du théâtre, de la performance et des arts visuels. La plateforme s’adresse à tous les acteurs et actrices de la danse et des arts, qu’ils soient étudiants, enseignants, interprètes, chorégraphes, chercheurs, et également à un large public de spectateurs et spectatrices.

Un rendez-vous international qui s’est imposé au fil des éditions comme un espace unique d’échange et de création.

Durant la période de travaux du bâtiment à Pantin, Camping s’installe dans de nouvelles régions. Cette édition se déroulera en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, avec le tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine et La Manufacture CDCN

Nouvelle-Aquitaine Bordeaux La Rochelle. Elle réunira 200 étudiants issus de 23 écoles d’art du monde entier, autour de 20 workshops. Au programme : une dizaine de spectacles, un marathon des écoles, des conférences, des projections et des moments festifs.

tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cnd.fr/fr/program/group/5091-camping-2026 »}]

Camping est un festival et une plateforme internationale de spectacles et de workshops : une expérience unique de rencontres avec des artistes de la scène chorégraphique internationale, ouverte aux …

© Centre national de la danse