Camping Cosmos par la Compagnie Dérivation Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

Camping Cosmos par la Compagnie Dérivation

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Odyssée lyrique pour les tout-petits

Ce soir, nos deux campeuses dorment sous les étoiles. Mais voilà qu’une tempête se lève, il va falloir se retrousser les manches pour la traverser ! à coups de décollage cosmique, intergalactique, de pêche magique ou de grotte préhistorique, tout est bon pour affronter le vent, la peur, la nuit et surtout vivre à deux le voyage !

Aux manettes, Julie et Virginie nous embarquent dans un duo visuel et sonore des plus ludiques.

Mêlant chant, danse et théâtre d’objets, elles vivront leur aventure délirante aux sons d’un vaste répertoire classique allant de la Renaissance à nos jours. Jouant l’équilibre et le déséquilibre, les bruits, le souffle, le silence, les harmonies rassurantes ou le chaos rythmique dans des arrangements rendant hommage aux grands thèmes de Lassus, Vivaldi, Purcell, Verdi, Grieg, Offenbach et Berio.

Odyssée lyrique pour les tout-petits

Ce soir, nos deux campeuses dorment sous les étoiles. Mais voilà qu’une tempête se lève, il va falloir se retrousser les manches pour la traverser ! à coups de décollage cosmique, intergalactique, de pêche magique ou de grotte préhistorique, tout est bon pour affronter le vent, la peur, la nuit et surtout vivre à deux le voyage !

Aux manettes, Julie et Virginie nous embarquent dans un duo visuel et sonore des plus ludiques.

Mêlant chant, danse et théâtre d’objets, elles vivront leur aventure délirante aux sons d’un vaste répertoire classique allant de la Renaissance à nos jours. Jouant l’équilibre et le déséquilibre, les bruits, le souffle, le silence, les harmonies rassurantes ou le chaos rythmique dans des arrangements rendant hommage aux grands thèmes de Lassus, Vivaldi, Purcell, Verdi, Grieg, Offenbach et Berio. .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

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English :

A Lyrical Odyssey for Toddlers

Tonight, our two campers are sleeping under the stars. But suddenly, a storm is brewing—they’ll have to roll up their sleeves to weather it! Whether it’s a cosmic, intergalactic takeoff, a magical fishing trip, or a prehistoric cave, anything goes when it comes to facing the wind, fear, and the night—and above all, experiencing the journey together!

At the helm, Julie and Virginie take us on a playful visual and auditory journey.

Blending song, dance, and object theater, they’ll live out their wild adventure to the sounds of a vast classical repertoire spanning from the Renaissance to the present day. Playing with balance and imbalance, sounds, breath, silence, reassuring harmonies, and rhythmic chaos in arrangements that pay homage to the great themes of Lassus, Vivaldi, Purcell, Verdi, Grieg, Offenbach, and Berio.

L’événement Camping Cosmos par la Compagnie Dérivation Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME