Campra, Montéclair… CONCERT Place Saint-Marcel Cluny

Cluny

Campra, Montéclair… CONCERT

Place Saint-Marcel Eglise St Marcel Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 17:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Les Ateliers de Musique Ancienne de Cluny vous convient à leur rendez-vous annuel pour un beau moment de musique à l’église St Marcel de Cluny.

Les stagiaires se sont plongés durant trois sessions dans la musique de Campra et de Montéclair.

C’est le résultat de ce travail passionné et totalement baroque qu’ils vous proposent de partager lors de ce concert. .

Place Saint-Marcel Eglise St Marcel Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 28 13 91 note.eclose@gmail.com

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English : Campra, Montéclair… CONCERT

L’événement Campra, Montéclair… CONCERT Cluny a été mis à jour le 2026-05-12 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II