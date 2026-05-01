Saint-Jean-du-Bruel

Canabols

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Covoiturage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Randonnée accompagnée par l’Escapade St-Jeantaise

Rendez-vous pour un covoiturage depuis la place de la Borie (pharmacie). Horaire à confirmer.

Covoiturage jusqu’à Canabols. Balade avec les randonneurs du village Canabols près de Fondamente.Distance 12,5 km, 460 m de dénivelés

Encadrement Mireille Dussopt, 06 84 10 34 81.

Passagers pensez à vous munir de 2€ pour le covoiturage.

Nos randonnées sont susceptibles d’être modifiées au dernier moment en raison de mauvaises conditions climatiques.

Merci de vérifier l’horaire sur notre site ou sur notre page Facebook avant de partir. 2 .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 16 99 80 74 info@escapadesaintjeantaise.onmicrosoft.com

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English :

Accompanied hike by the Escapade St-Jeantaise

L’événement Canabols Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)