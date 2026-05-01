Les Cevennes Saint-Jean-du-Bruel
Les Cevennes Saint-Jean-du-Bruel dimanche 31 mai 2026.
Saint-Jean-du-Bruel
Les Cevennes
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Covoiturage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée accompagnée par l’Escapade St-Jeantaise
Rendez-vous pour un covoiturage depuis la place de la Borie (pharmacie). Horaire à confirmer.
Saint Guiral par le Jaoul (13,5 km 500 m) ou les cascades, d’Orgon (11 km, 463m de dénivelé)
Encadrement Mireille Dussopt, 06 84 10 34 81.
Passagers pensez à vous munir de 2€ pour le covoiturage.
Nos randonnées sont susceptibles d’être modifiées au dernier moment en raison de mauvaises conditions climatiques.
Merci de vérifier l’horaire sur notre site ou sur notre page Facebook avant de partir. 2 .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 16 99 80 74 info@escapadesaintjeantaise.onmicrosoft.com
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English :
Accompanied hike by the Escapade St-Jeantaise
L’événement Les Cevennes Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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