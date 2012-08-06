CANDIDE / Cie Troupuscule Théâtre, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

CANDIDE / Cie Troupuscule Théâtre 27 et 29 avril 2027 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

6-8-12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-27T19:30:00+02:00 – 2027-04-27T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-29T19:30:00+02:00 – 2027-04-29T21:30:00+02:00

Horaire : 19h30

Durée : 90 min / A partir de 9 ans / Tout Public

ROADMOVIE Théâtral Tragicomique et musical

TEASER

Candide est chassé du château de Thunder-Ten-Tronckh après avoir échangé un baiser avec Cunégonde, la fille du baron. Accompagné de la philosophie de maître Pangloss qui pense vivre « pour le mieux dans le meilleur des mondes« , Candide se lance dans un long voyage initiatique. Cet anti-héros est successivement jeté en prison, fessé, témoin d’une guerre sanglante. Il traverse une tempête, subit un violent tremblement de terre, échappe aux cannibales, découvre l’Eldorado pour finalement retrouver Cunégonde enlaidie par le temps et les épreuves. Candide tient alors sa promesse en l’épousant. Ensemble ils apprennent à cultiver leur jardin.

Le personnage de Candide vit une succession ininterrompue de péripéties toujours plus rocambolesques, cauchemardesques et désopilantes à travers un voyage aux quatre coins du monde qui semble ne pas avoir de fin.

Adaptation : Mariana Lézin, Paul Tilmont,

Mise en scène et scénographie : Mariana Lézin

Assistant à la mise en scène : Mariana Lézin, Nilco Moogin, Jean-François Paris, Paul Tilmont,

Composition et arrangements : Nilco Moogin

Création lumière : Alexis Marcceti

Costumes : Eve Meunier

Accessoires : Mimi Solirène

Photos © Lionel Moogin

Régie lumière : Alexandre Barthes ou Alexis Marchetti (en alternance)

Administration : Sophie Arroniz Production, diffusion.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr »}] [{« data »: {« author »: « Troupuscule Thu00e9u00e2tre », « cache_age »: 86400, « description »: « Teaser Candide ! de Troupuscule Thu00e9u00e2tre », « type »: « video », « title »: « Teaser Candide ! – Troupuscule Thu00e9u00e2tre (c)WOMA-La Su00e9quence », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/793698684-70f3c9b6f0dd80153f59d2329dd8d8d9ba8214bdc0b9a964bb6b10421390233f-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/344267076 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/user83813531 », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Un voyage rocambolesque, cruel et drôle pour apprendre, malgré tout, à cultiver son jardin.

Lionel Moogin