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AGENDA · Montpellier

CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS Montpellier

vendredi 18 décembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Adresse
Rue Georges Méliès
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
29 29

Montpellier

CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS

Rue Georges Méliès Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay VS Imagine Dragons à Montpellier !
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay VS Imagine Dragons à Montpellier !

Programme

Programme

Coldplay Clocks
Coldplay Something Just Like This
Imagine Dragons Radioactive
Coldplay Adventure of a Lifetime
Coldplay Fix you
Imagine Dragons Natural
Imagine Dragons Next to Me
Coldplay The Scientist
Imagine Dragons Follow You
Imagine Dragons Bad Liar
Imagine Dragons Believer
Coldplay Sky Full of Stars
Coldplay Viva la Vida

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement   .

Rue Georges Méliès Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

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English : CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS

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L’événement CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER

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