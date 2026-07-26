Informations pratiques

Montpellier

CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS

Rue Georges Méliès Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay VS Imagine Dragons à Montpellier !

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay VS Imagine Dragons à Montpellier !

Programme

Programme

Coldplay Clocks

Coldplay Something Just Like This

Imagine Dragons Radioactive

Coldplay Adventure of a Lifetime

Coldplay Fix you

Imagine Dragons Natural

Imagine Dragons Next to Me

Coldplay The Scientist

Imagine Dragons Follow You

Imagine Dragons Bad Liar

Imagine Dragons Believer

Coldplay Sky Full of Stars

Coldplay Viva la Vida

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement .

Rue Georges Méliès Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS

Candlelight offers you magical musical experiences in stunning venues lit by candlelight. Buy your tickets now for this Candlelight concert: Coldplay vs. Imagine Dragons in Montpellier!

L’événement CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER