CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS Montpellier
vendredi 18 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS
Rue Georges Méliès Montpellier Hérault
Tarif : 29 – 29 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay VS Imagine Dragons à Montpellier !
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Programme
Programme
Coldplay Clocks
Coldplay Something Just Like This
Imagine Dragons Radioactive
Coldplay Adventure of a Lifetime
Coldplay Fix you
Imagine Dragons Natural
Imagine Dragons Next to Me
Coldplay The Scientist
Imagine Dragons Follow You
Imagine Dragons Bad Liar
Imagine Dragons Believer
Coldplay Sky Full of Stars
Coldplay Viva la Vida
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement .
Rue Georges Méliès Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS
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L’événement CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER
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