Montpellier

CANDLELIGHT COLDPLAY VS IMAGINE DRAGONS

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 23.5 – 23.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-11-06

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay VS Imagine Dragons à Montpellier !

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay VS Imagine Dragons à Montpellier !

Programme

Coldplay Clocks

Coldplay Something Just Like This

Imagine Dragons Radioactive

Coldplay Adventure of a Lifetime

Coldplay Fix you

Imagine Dragons Natural

Imagine Dragons Next to Me

Coldplay The Scientist

Imagine Dragons Follow You

Imagine Dragons Bad Liar

Imagine Dragons Believer

Coldplay Sky Full of Stars

Coldplay Viva la Vida

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight concert: Coldplay VS Imagine Dragons in Montpellier!

L’événement CANDLELIGHT COLDPLAY VS IMAGINE DRAGONS Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER