CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-07 2026-04-11 2026-05-16 2026-06-13

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer à Montpellier !

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer à Montpellier !

Extra Flash ! by Candlelight

Personnalise ton expérience Candlelight et rends-la inoubliable. Flash ! by Candlelight te permet de poser dans un décor magique éclairé par des milliers de bougies et de repartir avec une photo instantanée imprimée sur place.

Programme

Pirates des Caraibes He’s a Pirate

Pirates des Caraibes Suite

Gladiator Now We Are Free

Le Dernier Samourai Red Warrior

Dune Medley

Top Gun Maverick

Sherlock Holmes Discombobulate

Le Roi Lion Terres Interdites

Batman Medley

Wonder Woman

Dunkerque Supermarine

Inception Medley Dream Is Collapsing

Inception Medley Time

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Hans Zimmer concert in Montpellier!

L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Montpellier a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OT MONTPELLIER