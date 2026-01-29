CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Montpellier
CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Montpellier samedi 7 février 2026.
CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER
Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 27 – 27 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-02-07 2026-03-07 2026-04-11 2026-05-16 2026-06-13
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer à Montpellier !
Extra Flash ! by Candlelight
Personnalise ton expérience Candlelight et rends-la inoubliable. Flash ! by Candlelight te permet de poser dans un décor magique éclairé par des milliers de bougies et de repartir avec une photo instantanée imprimée sur place.
Programme
Pirates des Caraibes He’s a Pirate
Pirates des Caraibes Suite
Gladiator Now We Are Free
Le Dernier Samourai Red Warrior
Dune Medley
Top Gun Maverick
Sherlock Holmes Discombobulate
Le Roi Lion Terres Interdites
Batman Medley
Wonder Woman
Dunkerque Supermarine
Inception Medley Dream Is Collapsing
Inception Medley Time
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Hans Zimmer concert in Montpellier!
L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Montpellier a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OT MONTPELLIER