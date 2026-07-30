CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Montpellier
vendredi 18 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER
Rue Georges Méliès Montpellier Hérault
Tarif : 29 – 29 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight hommage à Hans Zimmer à Montpellier !
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Ce concert est un hommage indépendant. Il n’est ni affilié, ni approuvé, ni soutenu par l’artiste original, ses ayants droit ou ses représentants officiels.
Programme
Programme
Time Inception
Zooster’s Breakout Madagascar
Supermarine Dunkirk
Honor The Pacific
A Dark Knight The Dark Knight
Wonder Woman Suite
Gladiator Suite
Cornfield Chase Interstellar
Dune Suite
Discombobulate Sherlock Holmes
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement .
Rue Georges Méliès Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER
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L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER
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