Informations pratiques

Montpellier

CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER

Rue Georges Méliès Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight hommage à Hans Zimmer à Montpellier !

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight hommage à Hans Zimmer à Montpellier !

Ce concert est un hommage indépendant. Il n’est ni affilié, ni approuvé, ni soutenu par l’artiste original, ses ayants droit ou ses représentants officiels.

Programme

Programme

Time Inception

Zooster’s Breakout Madagascar

Supermarine Dunkirk

Honor The Pacific

A Dark Knight The Dark Knight

Wonder Woman Suite

Gladiator Suite

Cornfield Chase Interstellar

Dune Suite

Discombobulate Sherlock Holmes

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement .

Rue Georges Méliès Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER

Candlelight offers you magical musical experiences in stunning venues lit by candlelight. Buy your tickets now for this Candlelight concert: a tribute to Hans Zimmer in Montpellier!

L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER