Informations pratiques

Montpellier

CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 23.5 – 23.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-11-06

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Montpellier. Achète tes billets dès maintenant et redécouvre la musique de Queen interprétée par un quatuor à cordes dans l’Amphithéâtre de l’École de médecine !

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight hommage à Queen à Montpellier !

Ce concert est un hommage indépendant. Il n’est ni affilié, ni approuvé, ni soutenu par l’artiste original, ses ayants droit ou ses représentants officiels.

Programme

I Want to Break Free

We Will Rock You

Somebody to Love

Radio Ga Ga

Don’t Stop Me Now

Killer Queen

Crazy Little Thing Called Love

Who Wants to Live Forever

Bohemian Rhapsody

Love of My Life

We Are the Champions

Another One Bites the Dust

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues in Montpellier. Buy your tickets now and rediscover the music of Queen performed by a string quartet in the Amphithéâtre de l?École de médecine!

L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER