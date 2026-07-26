CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN Montpellier
samedi 3 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN
Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 23.5 – 23.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03 2026-11-06
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Montpellier. Achète tes billets dès maintenant et redécouvre la musique de Queen interprétée par un quatuor à cordes dans l’Amphithéâtre de l’École de médecine !
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight hommage à Queen à Montpellier !
Ce concert est un hommage indépendant. Il n’est ni affilié, ni approuvé, ni soutenu par l’artiste original, ses ayants droit ou ses représentants officiels.
Programme
I Want to Break Free
We Will Rock You
Somebody to Love
Radio Ga Ga
Don’t Stop Me Now
Killer Queen
Crazy Little Thing Called Love
Who Wants to Live Forever
Bohemian Rhapsody
Love of My Life
We Are the Champions
Another One Bites the Dust
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues in Montpellier. Buy your tickets now and rediscover the music of Queen performed by a string quartet in the Amphithéâtre de l?École de médecine!
L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER
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