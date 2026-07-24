Informations pratiques

Montpellier

CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 28.5 – 28.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Jean-Jacques Goldman à Montpellier!

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Jean-Jacques Goldman à Montpellier!

Programme

Je te donne

Pas toi

Comme toi

Né en 17 à Leidenstadt

4 mots sur un piano

Aicha

Là bas

Quand la musique est bonne

On ira

Au bout de mes rêves

Famille

Veiller tard

Puisque tu pars

Il changeait la vie

Envole moi

Séances avec décoration florale Candlelight Spring

25 avril

30 mai

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Jean-Jacques Goldman in Montpellier concert!

L’événement CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN Montpellier a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT MONTPELLIER