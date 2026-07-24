UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN Montpellier

samedi 29 août 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Rue de l'École de Médecine
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
28.5 28.5

Montpellier

CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 28.5 – 28.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Jean-Jacques Goldman à Montpellier!
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Jean-Jacques Goldman à Montpellier!

Programme

Je te donne
Pas toi
Comme toi
Né en 17 à Leidenstadt
4 mots sur un piano
Aicha
Là bas
Quand la musique est bonne
On ira
Au bout de mes rêves
Famille
Veiller tard
Puisque tu pars
Il changeait la vie
Envole moi

Séances avec décoration florale Candlelight Spring
25 avril
30 mai

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée   .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Jean-Jacques Goldman in Montpellier concert!

L’événement CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN Montpellier a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)