CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN Montpellier
samedi 29 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN
Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 28.5 – 28.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Jean-Jacques Goldman à Montpellier!
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Jean-Jacques Goldman à Montpellier!
Programme
Je te donne
Pas toi
Comme toi
Né en 17 à Leidenstadt
4 mots sur un piano
Aicha
Là bas
Quand la musique est bonne
On ira
Au bout de mes rêves
Famille
Veiller tard
Puisque tu pars
Il changeait la vie
Envole moi
Séances avec décoration florale Candlelight Spring
25 avril
30 mai
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Jean-Jacques Goldman in Montpellier concert!
L’événement CANDLELIGHT: JEAN-JACQUES GOLDMAN Montpellier a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT MONTPELLIER
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