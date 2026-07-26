CANDLELIGHT LES CLASSIQUES DE NOËL Montpellier
samedi 19 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CANDLELIGHT LES CLASSIQUES DE NOËL
Rue Georges Méliès Montpellier Hérault
Tarif : 29 – 29 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight les classiques de Noël à Montpellier !
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight les classiques de Noël à Montpellier !
Ce concert est un hommage indépendant. Il n’est ni affilié, ni approuvé, ni soutenu par l’artiste original, ses ayants droit ou ses représentants officiels.
Programme
La Danse de la fée Dragée de Casse-Noisette Tchaïkovski
Greensleeves
L’Hymne des cloches (Carol of the Bells)
Minuit, chrétiens (O Holy Night)
Mon beau sapin (Oh Christmas Tree)
We Wish You a Merry Christmas
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
Feliz Navidad José Feliciano
Vive le vent (Jingle Bells)
Rockin’ Around the Christmas Tree Brenda Lee
Love Is All Around Wet Wet Wet
Libérée, délivrée de La Reine des Neiges
Loin du froid de décembre d’Anastasia Stephen Flaherty
Maestro de The Holiday Hans Zimmer
It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas Michael Bublé
Last Christmas Wham!
All I Want for Christmas Is You Mariah Carey
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement .
Rue Georges Méliès Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CANDLELIGHT LES CLASSIQUES DE NOËL
Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful venues lit by candlelight. Buy your tickets now for this Candlelight concert: Christmas Classics in Montpellier!
L’événement CANDLELIGHT LES CLASSIQUES DE NOËL Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- DÎNER ATELIER ART EN COMMUN Montpellier 31 juillet 2026
- RENCONTRE AU SOMMET Montpellier 31 juillet 2026
- L’ATELIER DU PETIT JARDIN FÊTE DU POISSON Montpellier 1 août 2026
- DÎNER SPECTACLE D’IMPROVISATION Montpellier 1 août 2026
- COMME UN AIR DU JAPON, ÉDITION ÉTÉ DOMAINE DE LA TOUR Montpellier 1 août 2026