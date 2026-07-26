Informations pratiques

Montpellier

CANDLELIGHT LES CLASSIQUES DE NOËL

Rue Georges Méliès Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight les classiques de Noël à Montpellier !

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Ce concert est un hommage indépendant. Il n’est ni affilié, ni approuvé, ni soutenu par l’artiste original, ses ayants droit ou ses représentants officiels.

Programme

La Danse de la fée Dragée de Casse-Noisette Tchaïkovski

Greensleeves

L’Hymne des cloches (Carol of the Bells)

Minuit, chrétiens (O Holy Night)

Mon beau sapin (Oh Christmas Tree)

We Wish You a Merry Christmas

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Feliz Navidad José Feliciano

Vive le vent (Jingle Bells)

Rockin’ Around the Christmas Tree Brenda Lee

Love Is All Around Wet Wet Wet

Libérée, délivrée de La Reine des Neiges

Loin du froid de décembre d’Anastasia Stephen Flaherty

Maestro de The Holiday Hans Zimmer

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas Michael Bublé

Last Christmas Wham!

All I Want for Christmas Is You Mariah Carey

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement .

Rue Georges Méliès Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : CANDLELIGHT LES CLASSIQUES DE NOËL

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L’événement CANDLELIGHT LES CLASSIQUES DE NOËL Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER