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CANET BEACH VOLLEY Canet-en-Roussillon

CANET BEACH VOLLEY Canet-en-Roussillon

CANET BEACH VOLLEY Canet-en-Roussillon lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Club de plage L'Eden

Ville : 66140 Canet-en-Roussillon

Département : Pyrénées-Orientales

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Canet-en-Roussillon

CANET BEACH VOLLEY

Club de plage L’Eden Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 19:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14

Le club CANET 66 Volley-Ball vous donne rendez-vous à l’EDEN Beach Club pour deux journées exceptionnelles de beach-volley !
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Club de plage L’Eden Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 57 56 48 

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English :

The CANET 66 Volleyball Club invites you to the EDEN Beach Club for two exceptional days of beach volleyball!

L’événement CANET BEACH VOLLEY Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-04 par CANET TOURISME

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