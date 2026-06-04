CANET BEACH VOLLEY Canet-en-Roussillon
CANET BEACH VOLLEY Canet-en-Roussillon lundi 13 juillet 2026.
Canet-en-Roussillon
CANET BEACH VOLLEY
Club de plage L’Eden Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 19:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Le club CANET 66 Volley-Ball vous donne rendez-vous à l’EDEN Beach Club pour deux journées exceptionnelles de beach-volley !
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Club de plage L’Eden Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 57 56 48
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English :
The CANET 66 Volleyball Club invites you to the EDEN Beach Club for two exceptional days of beach volleyball!
L’événement CANET BEACH VOLLEY Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-04 par CANET TOURISME
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