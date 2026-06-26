Cani-rando rose Chatel-Chéhéry

Informations pratiques

Chatel-Chéhéry

Cani-rando rose

Départ du camping Les Naïades Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez marcher en forêt avec votre chien au profit d’Octobre rose ! Départs entre 9h30 et 10h30 2 parcours au choix 5km 7km Nos amis les chasseurs n’ont pas prévu de journée de chasse ce jour-là Dans les bois et sur les pas du Sergeant York, héros de 1914-18. 1 bandana offert à chaque toutou ​​ Toutoubar et photos souvenirs à l’arrivée Inscriptions wouafement recommandées Avant l’événement auprès de l’Office de Tourisme à Vouziers ou à Rethel (espèces, carte bancaire) Le jour-même sur place, uniquement en espèces Vous venez avec plusieurs chiens ? Faites un don en + de votre inscription Recettes reversées intégralement à la Ligue contre le Cancer des Ardennes En option au Bistrot du camping Petit-déjeuner Apéritif RepasOrg. Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise, Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes, Camping Les Naïades

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Départ du camping Les Naïades Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 97 57

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English :

Come take a walk in the forest with your dog to support Pink October! Start times between 9:30 a.m. and 10:30 a.m. Choose from 2 routes: 5 km 7 km Our hunter friends haven’t scheduled a hunting day on this date. Through the woods and in the footsteps of Sergeant York, hero of 1914–18. ?%A01 free bandana for every pup ???%A0 Dog bar and souvenir photos at the finish line. Registration is highly recommended Before the event: at the Tourist Office in Vouziers or Rethel (cash or credit card) On the day of the event: on-site, cash only. Bringing multiple dogs? Make an additional donation on top of your registration fee? All proceeds will be donated in full to the Ardennes Cancer League. Optional at the campground bistro: Breakfast Aperitif Meals Organized by the Argonne Ardennaise Community of Communes, Destination Sud-Ardennes Tourist Office, Les Néfades Campground

L’événement Cani-rando rose Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-06-26 par Ardennes Tourisme