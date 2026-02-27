Chatel-Chéhéry

Si l’Abbaye m’était contée

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Déambulation théâtrale à l’intérieur de l’Abbaye de Chéhéry, entièrement éclairée à la bougie pour l’occasion.Réservation obligatoire (places limitées)

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Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est

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English :

Theatrical stroll inside Chéhéry Abbey, entirely lit by candlelight for the occasion.Reservations required (places are limited)

L’événement Si l’Abbaye m’était contée Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-02-27 par Ardennes Tourisme