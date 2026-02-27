Si l’Abbaye m’était contée Chatel-Chéhéry
Si l’Abbaye m’était contée Chatel-Chéhéry samedi 7 novembre 2026.
Chatel-Chéhéry
Si l’Abbaye m’était contée
Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Déambulation théâtrale à l’intérieur de l’Abbaye de Chéhéry, entièrement éclairée à la bougie pour l’occasion.Réservation obligatoire (places limitées)
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Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est
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English :
Theatrical stroll inside Chéhéry Abbey, entirely lit by candlelight for the occasion.Reservations required (places are limited)
L’événement Si l’Abbaye m’était contée Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-02-27 par Ardennes Tourisme
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