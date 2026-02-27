Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry

Chatel-Chéhéry

Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Chéhéry

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’abbaye Notre-Dame de Chéhéry, petite-fille de Clairvaux, a été fondée en 1147. Pillée et saccagée pendant la Guerre de Cent Ans, elle est probablement restaurée une première fois. Pendant la Fronde, elle est à nouveau brûlée. Il va falloir attendre le milieu du XVIIIe siècle pour voir sa reconstruction totale dans le style parfaitement classique que nous connaissons encore aujourd’hui. Après la Révolution, l’abbaye est rachetée par un notable parisien qui en fait sa résidence de plaisance. Au XXe siècle, l’abbaye fut successivement un hôpital allemand, puis le quartier général de l’armée américaine pendant et après la Grande Guerre, avant de tomber dans l’oubli à partir des années 1960. L’abbaye est localisée à l’extérieur du village de Châtel-Chéhéry, dont le territoire est situé dans la forêt d’Argonne. Depuis 2019, elle fait partie de la Mission Stéphane Bern pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Visites guidées en français et en anglais Visites guidées du chantier de la toiture de l’AbbayeAnimations diverses concours de maniabilité en attelage, métiers d’artisanat…Les détails de l’évènement et horaires seront précisés ultérieurement

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Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est

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English :

Notre-Dame de Chéhéry Abbey, Clairvaux’s granddaughter, was founded in 1147. Plundered and ransacked during the Hundred Years’ War, it was probably restored for the first time. During the Fronde, it was burnt down again. It wasn’t until the mid-18th century that it was completely rebuilt in the perfectly classical style we know today. After the French Revolution, the abbey was bought by a prominent Parisian who made it his pleasure residence. In the 20th century, the abbey was successively a German hospital, then the headquarters of the American army during and after the Great War, before falling into oblivion in the 1960s. The abbey is located outside the village of Châtel-Chéhéry, in the Argonne forest. Since 2019, it has been part of the Stéphane Bern Mission for the preservation of endangered heritage. Guided tours in French and English Guided tours of the Abbey?s roof construction siteVarious activities: carriage driving competition, handicrafts, etc. Details of the event and opening times will be announced at a later date

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-02-27 par Ardennes Tourisme