Rando-culture Sur la trace des moines Chatel-Chéhéry
Rando-culture Sur la trace des moines Chatel-Chéhéry dimanche 12 juillet 2026.
Chatel-Chéhéry
Rando-culture Sur la trace des moines
Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
En partant de l’Abbaye de Lachalade, à la frontière de la Meuse, vous ferez le trajet des moines pour fonder celle de Chéhéry (environ 19 kms). Ou chemin inverse selon la météo… Réservation obligatoire. Places limitées (P.A.F)
.
Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est
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English :
Starting from Lachalade Abbey, on the Meuse border, you’ll follow the route taken by the monks to found Chéhéry Abbey (approx. 19 kms). Or reverse route, weather permitting? Reservations required. Places limited (P.A.F)
L’événement Rando-culture Sur la trace des moines Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-02-27 par Ardennes Tourisme
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