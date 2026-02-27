Chatel-Chéhéry

Concert Quatuor Dodé’Quartett

Abbaye Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

D’amitiés fortes et de l’envie de faire revivre une formation quasiment absente du paysage musical français est né l’ensemble DodéKa.Pour ce concert, le Dodé’Quartett explore l’univers de Schubert et Janacek, tout en passion et sensibilité extrême et met en miroir ces deux génies expressionnistes de l’émotion de l’âme.Réservation conseillée (places limitées)

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Abbaye Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est

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English :

The DodéKa ensemble was born of strong friendships and the desire to revive a group virtually absent from the French musical landscape. For this concert, the Dodé Quartett explores the universe of Schubert and Janacek, with passion and extreme sensitivity, and mirrors these two expressionist geniuses of soulful emotion.Reservations recommended (limited seating)

L’événement Concert Quatuor Dodé’Quartett Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-02-27 par Ardennes Tourisme