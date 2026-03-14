Spectacle N’être

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

N’être est un seule en scène tout terrain, une création clownesque cosmogonique dans lequel une clown vient refaire le monde. En errance dans un monde en ruine, effondré, et figé dans le temps, elle constate que c’est le bordel, qu’il faudrait remettre un peu d’ordre, et reconstruire tout sur de bonnes bases . Là, précisément ici, elle range, nettoie, fait le vide, pour repartir à zéro, de rien, du néant.

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Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est

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English :

N’être is an all-encompassing one-woman show, a cosmogonic clown creation in which a clown comes to remake the world. Wandering through a world in ruins, collapsed and frozen in time, she realizes that it’s a mess, that a bit of order needs to be restored, and that everything needs to be rebuilt on good foundations . Here, precisely here, she tidies up, cleans up, clears out, to start again from scratch, from nothing, from nothing.

L’événement Spectacle N’être Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-03-11 par Ardennes Tourisme