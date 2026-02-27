Chatel-Chéhéry

Concert Ensemble Amaranthe

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Amaranthe est un ensemble de musique ancienne professionnel. Les musiciens fondateurs ont composé avec le répertoire méconnu des airs français, anglais, italiens et espagnols, profanes ou sacrés, avec le souci permanent de mettre en valeur des partitions oubliées et des pages de musique vocale ou instrumentale dont la restitution est passionnante.Réservation conseillée (places limitées)

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Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est

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English :

Amaranthe is a professional early music ensemble. The founding musicians have worked with the little-known repertoire of French, English, Italian and Spanish secular and sacred arias, with the constant aim of highlighting forgotten scores and pages of vocal or instrumental music that are fascinating to reproduce.Reservations recommended (limited seating)

L’événement Concert Ensemble Amaranthe Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-02-27 par Ardennes Tourisme