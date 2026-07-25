AGENDA · Augan
Cani randonnée Augan
dimanche 16 août 2026 · Augan
Informations pratiques
Augan
Cani randonnée
5 la Ville Cué Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-16
– Immersion dans la meute de huskies soigneur d’un jour 15 € par pers
– Cani Randonnée avec un des husky de la meute en forêt de Brocéliande activité sur réservation 26 € par pers
– Animation d’anniversaire avec les huskies de l’association .
5 la Ville Cué Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 7 82 51 80 10
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English :
L’événement Cani randonnée Augan a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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