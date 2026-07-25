Informations pratiques

Augan

Cani randonnée

5 la Ville Cué Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-16

– Immersion dans la meute de huskies soigneur d’un jour 15 € par pers

– Cani Randonnée avec un des husky de la meute en forêt de Brocéliande activité sur réservation 26 € par pers

– Animation d’anniversaire avec les huskies de l’association .

5 la Ville Cué Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 7 82 51 80 10

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English :

L’événement Cani randonnée Augan a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande