Texas Couscous Fanfare Le Champ Commun Augan

Augan

Texas Couscous Fanfare

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Texas Couscous chemine depuis 2006. Ces fanfarons musiciens cherchent avant tout à partager du bonheur, des sourires et des pas de danse à qui croisera le son cuivré de leurs instruments. À l’ère du partage du monde , laissons place au monde du partage . .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Texas Couscous Fanfare Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande