Texas Couscous Fanfare Le Champ Commun Augan
Texas Couscous Fanfare Le Champ Commun Augan samedi 1 août 2026.
Augan
Texas Couscous Fanfare
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Texas Couscous chemine depuis 2006. Ces fanfarons musiciens cherchent avant tout à partager du bonheur, des sourires et des pas de danse à qui croisera le son cuivré de leurs instruments. À l’ère du partage du monde , laissons place au monde du partage . .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Texas Couscous Fanfare Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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