San Trop D’peze Rock Punk Reggae Le Champ Commun Augan

Augan

San Trop D’peze Rock Punk Reggae

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Groupe de quatre musiciens passionnés, San Trop D’Peze propose un son unique, festif et engagé. Leur musique éclectique mêle les genres et embarque le public dans un voyage sonore entre riffs, rythmes dansants et textes percutants, fédérant toutes les générations. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement San Trop D’peze Rock Punk Reggae Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande