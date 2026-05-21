Les Crêtes brûlées Hyperpunk Folk Le Champ Commun Augan

Augan

Les Crêtes brûlées Hyperpunk Folk

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Appelle ça de l’hyperfolkpunk, du dèche métal, une sorte de techno acoustique, un cirque unique multi-mimique. bref. c’est des chansons pour chanter en chœur, une musique brute, joyeuse et euphorique, un spectacle au piment d’espiéglette, entre chanson punk et théâtre de rue. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Les Crêtes brûlées Hyperpunk Folk Augan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande