Requiem Placide Clown Le Champ Commun Augan

Augan

Requiem Placide Clown

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Un badaud poétique et naïf vient proposer son récital de cuillères et ses prouesses de petite voltige. Au fil de ses rythmes métalliques et manipulations d’objets, saura-t-il enfin donner vie à son ami Requiem, le chef d’orchestre de ce méli-mélo sonore ? .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Requiem Placide Clown Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande