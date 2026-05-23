Requiem Placide Clown Le Champ Commun Augan
Requiem Placide Clown Le Champ Commun Augan vendredi 24 juillet 2026.
Augan
Requiem Placide Clown
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Un badaud poétique et naïf vient proposer son récital de cuillères et ses prouesses de petite voltige. Au fil de ses rythmes métalliques et manipulations d’objets, saura-t-il enfin donner vie à son ami Requiem, le chef d’orchestre de ce méli-mélo sonore ? .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Requiem Placide Clown Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande