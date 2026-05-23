Dandy manchot Swing Chansons anglaise et française Music-hall Le Champ Commun Augan

Augan

Dandy manchot Swing Chansons anglaise et française Music-hall

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Avec Dandy Manchot, c’est l’occasion de ressortir nos chapeaux clac, montres à gousset et notre gomina pour un voyage de le monde du swing, de la chanson anglaise et française et dans le music-hall. Snobisme, dandysme et la poésie cachée des chansons surannées. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Dandy manchot Swing Chansons anglaise et française Music-hall Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande