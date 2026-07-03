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Cannes célèbre le bicentenaire de la photographie, Espace Miramar, Cannes, Cannes

lundi 14 juin 2027 · Espace Miramar, Cannes · Cannes

Cannes célèbre le bicentenaire de la photographie, Espace Miramar, Cannes, Cannes

Informations pratiques

Début
lundi 14 juin 2027
Fin
lundi 14 juin 2027
Lieu
Espace Miramar, Cannes
Adresse
35 rue pasteur, 06400 cannes
Ville
06407 Cannes
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles (250 places)

Cannes célèbre le bicentenaire de la photographie Lundi 14 juin 2027, 09h00 Espace Miramar, Cannes Alpes-Maritimes

Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles (250 places)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-14T09:00:00+02:00 – 2027-06-14T17:00:00+02:00
Fin : 2027-06-14T09:00:00+02:00 – 2027-06-14T17:00:00+02:00

Journée d’étude qui réunira chercheurs, historiens, professionnels de la conservation du patrimoine photographique (monde des archives, des musées, des bibliothèques), ainsi que les curieux et les amateurs d’histoire.

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Journée d’étude qui réunira chercheurs, historiens, professionnels de la conservation du patrimoine photographique (monde des archives, des musées, des bibliothèques), ainsi que les curieux et les…

auteur inconnu

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