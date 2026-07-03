Cannes célèbre le bicentenaire de la photographie, Espace Miramar, Cannes, Cannes

Informations pratiques

Cannes célèbre le bicentenaire de la photographie Lundi 14 juin 2027, 09h00 Espace Miramar, Cannes Alpes-Maritimes

Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles (250 places)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-14T09:00:00+02:00 – 2027-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2027-06-14T09:00:00+02:00 – 2027-06-14T17:00:00+02:00

Journée d’étude qui réunira chercheurs, historiens, professionnels de la conservation du patrimoine photographique (monde des archives, des musées, des bibliothèques), ainsi que les curieux et les amateurs d’histoire.

Espace Miramar, Cannes 35 rue pasteur, 06400 cannes Cannes 06407 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mairiedecannes.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}]

Journée d’étude qui réunira chercheurs, historiens, professionnels de la conservation du patrimoine photographique (monde des archives, des musées, des bibliothèques), ainsi que les curieux et les…

auteur inconnu