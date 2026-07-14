Canoë coucher de soleil Broussas Royère-de-Vassivière
mardi 14 juillet 2026 · Royère-de-Vassivière
Informations pratiques
Royère-de-Vassivière
Canoë coucher de soleil Broussas
Broussas Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14 22:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Profites des derniers rayons de soleil de la journée à bord d’un canoë au beau milieu du lac, et pars à la recherche des lucioles sur l’île sauvage de Soumeix ! A partir de 6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées obligatoires. .
Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81 ckeymoutiers@gmail.com
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English : Canoë coucher de soleil Broussas
L’événement Canoë coucher de soleil Broussas Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Lac de Vassivière
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