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Canoë coucher de soleil Broussas Royère-de-Vassivière

mardi 14 juillet 2026 · Royère-de-Vassivière

Canoë coucher de soleil Broussas Royère-de-Vassivière

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Broussas
Ville
23460 Royère-de-Vassivière
Département
Creuse
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Royère-de-Vassivière

Canoë coucher de soleil Broussas

Broussas Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14 22:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Profites des derniers rayons de soleil de la journée à bord d’un canoë au beau milieu du lac, et pars à la recherche des lucioles sur l’île sauvage de Soumeix ! A partir de 6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées obligatoires.   .

Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81  ckeymoutiers@gmail.com

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English : Canoë coucher de soleil Broussas

L’événement Canoë coucher de soleil Broussas Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Lac de Vassivière

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