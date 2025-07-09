Faites des bergers Royère-de-Vassivière
Faites des bergers Royère-de-Vassivière dimanche 26 juillet 2026.
Royère-de-Vassivière
Faites des bergers
Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Faites des bergers ! Prenez part à la Fête du mouton et du pastoralisme en Limousin. Au programme, petite transhumance, tri des brebis et travail du chien de troupeau, tonte, tri de la laine et travail du feutre, échanges avec les bergers, les éleveurs et les gestionnaires des espaces naturels. Animations et spectacles pour petits et grands et marché de producteurs. Buvette et stands de restauration pour manger local et sur place. .
Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@pastolimousin.fr
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English : Faites des bergers
L’événement Faites des bergers Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-29 par Creuse Tourisme
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