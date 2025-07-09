Royère-de-Vassivière

Festival Muses en Îles

place de la mayade Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-27

Une volonté d’inscrire dans le temps Royère de Vassivière comme un lieu musical incontournable en été et particulièrement pour le chant sous toutes ses formes. Le festival propose pour la semaine, une master class’ de chant, une série de concerts et d’animations, qui vise à mêler les genres musicaux, les publics et les lieux un concert aura lieu tous les soirs ! .

place de la mayade Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 49 27 muses.en.iles@gmail.com

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English : Festival Muses en Îles

L’événement Festival Muses en Îles Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Lac de Vassivière