Royère-de-Vassivière

Le Souffle du Berger

Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Concert-débat dans le cadre de l’année du pastoralisme .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Souffle du Berger

L’événement Le Souffle du Berger Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lac de Vassivière