Le Souffle du Berger Royère-de-Vassivière
Le Souffle du Berger Royère-de-Vassivière mardi 4 août 2026.
Royère-de-Vassivière
Le Souffle du Berger
Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Concert-débat dans le cadre de l’année du pastoralisme .
Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Souffle du Berger
L’événement Le Souffle du Berger Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lac de Vassivière
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