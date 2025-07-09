Balade-lecture Lieu-dit Arfeuille Royère-de-Vassivière
Balade-lecture Lieu-dit Arfeuille Royère-de-Vassivière vendredi 7 août 2026.
Royère-de-Vassivière
Balade-lecture
Lieu-dit Arfeuille Forêt d’Arfeuille Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Balade-lecture L’art et l’artiste animée par le groupe Partage de Lecture(s) .
Lieu-dit Arfeuille Forêt d’Arfeuille Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47 mano.romo@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade-lecture
L’événement Balade-lecture Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Royère-de-Vassivière (Creuse)
- Tour du lac de Vassivière, « Sentier de rives » Royère-de-Vassivière Creuse 1 mai 2026
- Tour de la Creuse à vélo, étape 3 Royère-de-Vassivière Creuse 1 mai 2026
- Creuse Moto Tour Royère-de-Vassivière 14 mai 2026
- Tir à l’arc Broussas Royère-de-Vassivière 8 juillet 2026
- Canoë coucher de soleil Broussas Royère-de-Vassivière 14 juillet 2026