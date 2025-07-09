Balade-lecture Lieu-dit Arfeuille Royère-de-Vassivière

Royère-de-Vassivière

Balade-lecture

Lieu-dit Arfeuille Forêt d’Arfeuille Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Balade-lecture L’art et l’artiste animée par le groupe Partage de Lecture(s) .

Lieu-dit Arfeuille Forêt d’Arfeuille Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47 mano.romo@orange.fr

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English : Balade-lecture

L’événement Balade-lecture Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Creuse Sud Ouest