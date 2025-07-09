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Balade-lecture Lieu-dit Arfeuille Royère-de-Vassivière

Balade-lecture Lieu-dit Arfeuille Royère-de-Vassivière

Balade-lecture Lieu-dit Arfeuille Royère-de-Vassivière vendredi 7 août 2026.

Lieu : Lieu-dit Arfeuille

Adresse : Forêt d'Arfeuille

Ville : 23460 Royère-de-Vassivière

Département : Creuse

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Royère-de-Vassivière

Balade-lecture

Lieu-dit Arfeuille Forêt d’Arfeuille Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Balade-lecture L’art et l’artiste animée par le groupe Partage de Lecture(s)   .

Lieu-dit Arfeuille Forêt d’Arfeuille Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47  mano.romo@orange.fr

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English : Balade-lecture

L’événement Balade-lecture Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Creuse Sud Ouest

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