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La chapelle harmonique Le Souffle du Berger Royère-de-Vassivière

La chapelle harmonique Le Souffle du Berger Royère-de-Vassivière

La chapelle harmonique Le Souffle du Berger Royère-de-Vassivière mardi 4 août 2026.

Ville : 23460 Royère-de-Vassivière

Département : Creuse

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 Tarif réduit

Royère-de-Vassivière

La chapelle harmonique Le Souffle du Berger

Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Concert-débat dans le cadre de l’année du pastoralisme.   .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 13 76 61  festival.creuse@gmail.com

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English : La chapelle harmonique Le Souffle du Berger

L’événement La chapelle harmonique Le Souffle du Berger Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lac de Vassivière

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