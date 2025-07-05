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Fête de Vauveix Plage Royère-de-Vassivière

Fête de Vauveix Plage Royère-de-Vassivière

Fête de Vauveix Plage Royère-de-Vassivière samedi 1 août 2026.

Adresse : Vauveix

Ville : 23460 Royère-de-Vassivière

Département : Creuse

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Royère-de-Vassivière

Fête de Vauveix Plage

Vauveix Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Animations avec les partenaires locaux Musique Marché Tombola
Brocante
Buvette & Restauration sur place   .

Vauveix Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 11 25 98 

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English : Fête de Vauveix Plage

L’événement Fête de Vauveix Plage Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Lac de Vassivière

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