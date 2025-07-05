Fête de Vauveix Plage Royère-de-Vassivière
Fête de Vauveix Plage Royère-de-Vassivière samedi 1 août 2026.
Royère-de-Vassivière
Fête de Vauveix Plage
Vauveix Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Animations avec les partenaires locaux Musique Marché Tombola
Brocante
Buvette & Restauration sur place .
Vauveix Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 11 25 98
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English : Fête de Vauveix Plage
L’événement Fête de Vauveix Plage Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Lac de Vassivière
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