Royère-de-Vassivière

Fête de Vauveix Plage

Vauveix Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Animations avec les partenaires locaux Musique Marché Tombola

Brocante

Buvette & Restauration sur place .

Vauveix Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 11 25 98

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English : Fête de Vauveix Plage

L’événement Fête de Vauveix Plage Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Lac de Vassivière