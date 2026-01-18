Descente Eaux Vives Mercredi Royère-de-Vassivière

Descente Eaux Vives Mercredi

Broussas Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Envie d’eau et de sensations ? Venez découvrir la Maulde ! Cette rivière descend depuis les hauteurs du Plateau pour se jeter dans le Lac de Vassivière. C’est une rivière aux multiples visages. Une force tranquille, elle vous laisse apprécier le paysage et conter son histoire. Mais c’est aussi une force vive. Avec ses rapides elle vous procure des sensations toniques et vivifiantes…Pleines de surprises ! Les sensations sont garanties ! Si vous avez 14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l’eau ! Savoir nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées obligatoires. .

Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81 ckeymoutiers@gmail.com

