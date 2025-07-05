Royère-de-Vassivière

Apéro-pasto à Vassivière Découverte du métier de bergère

Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:30:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Participez à l’estive autour du Lac de Vassivière en compagnie du troupeau de brebis lors d’une garde ou d’un déplacement du troupeau. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur le métier de bergère et le pastoralisme.

Apéritif de produits locaux offert à l’arrivée.

A partir de 7 ans.

Gratuit, offert par le Lac de Vassivière et le Conservatoire du littoral. Chiens interdits.

Le lieu de rdv sera communiqué aux inscrits avant l’évènement.

Organisé avec l’APML.

Sur réservation obligatoire par SMS au 06 66 90 54 82 ou par mail à contact@pastolimousin.fr .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82 contact@pastolimousin.fr

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English : Apéro-pasto à Vassivière Découverte du métier de bergère

L’événement Apéro-pasto à Vassivière Découverte du métier de bergère Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-25 par PNR Millevaches en Limousin