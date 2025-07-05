Journée Famille Chill aux Plateaux Royère-de-Vassivière
Journée Famille Chill aux Plateaux Royère-de-Vassivière samedi 13 juin 2026.
Royère-de-Vassivière
Journée Famille Chill aux Plateaux
Le Villard Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin, l’équipe des plateaux vous invitent à une journée famille plaçée sous le cadre de la détente!
A cette occasion, Alice Couturier, masseuse thérapeutique et bien-être vous propose un atelier d’éveil corporel et de massage parents/enfants sur la matinée pour les enfants de 3 à 12 ans de 10h à midi.
L’atelier ne sera accessible que sur réservation et sera au prix de 2€ par personne, donc merci de réserver sur notre adresse mail avant le mercredi 10 Juin.
A midi, c’est repas partagé donc ramenez de quoi manger et/ou partager!
On continuera l’aprem avec un loto des fleurs et nous finirons cette journée sur un goûter préparé par nos soins!
En plus de ces activités nous mettrons à dispositions des jeux d’éxterieur (jeux en bois, molky, etc) et proposerons des espaces enfants avec du matériel créatif et des jeux de société. .
Le Villard Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 70 53 animation@plateaux-limousins.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Famille Chill aux Plateaux
L’événement Journée Famille Chill aux Plateaux Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lac de Vassivière
À voir aussi à Royère-de-Vassivière (Creuse)
- Tir à l’arc Broussas Royère-de-Vassivière 8 juillet 2026
- Canoë coucher de soleil Broussas Royère-de-Vassivière 14 juillet 2026
- Descente Eaux Vives Mercredi Royère-de-Vassivière 15 juillet 2026
- Descente Eaux Vives Samedi Royère-de-Vassivière 18 juillet 2026
- Fête de Vauveix Plage Royère-de-Vassivière 1 août 2026