Royère-de-Vassivière

Journée Famille Chill aux Plateaux

Le Villard Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin, l’équipe des plateaux vous invitent à une journée famille plaçée sous le cadre de la détente!

A cette occasion, Alice Couturier, masseuse thérapeutique et bien-être vous propose un atelier d’éveil corporel et de massage parents/enfants sur la matinée pour les enfants de 3 à 12 ans de 10h à midi.

L’atelier ne sera accessible que sur réservation et sera au prix de 2€ par personne, donc merci de réserver sur notre adresse mail avant le mercredi 10 Juin.

A midi, c’est repas partagé donc ramenez de quoi manger et/ou partager!

On continuera l’aprem avec un loto des fleurs et nous finirons cette journée sur un goûter préparé par nos soins!

En plus de ces activités nous mettrons à dispositions des jeux d’éxterieur (jeux en bois, molky, etc) et proposerons des espaces enfants avec du matériel créatif et des jeux de société. .

Le Villard Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 70 53 animation@plateaux-limousins.org

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English : Journée Famille Chill aux Plateaux

L’événement Journée Famille Chill aux Plateaux Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lac de Vassivière