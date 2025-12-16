Canoë coucher de soleil Broussas

Broussas Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Profites des derniers rayons de soleil de la journée à bord d’un canoë au beau milieu du lac, et pars à la recherche des lucioles sur l’île sauvage de Soumeix ! A partir de 6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées obligatoires. .

Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81 ckeymoutiers@gmail.com

English : Canoë coucher de soleil Broussas

L’événement Canoë coucher de soleil Broussas Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Lac de Vassivière