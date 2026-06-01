Gestes et techniques des éleveurs et bergers tonte et tri Royère-de-Vassivière
Gestes et techniques des éleveurs et bergers tonte et tri Royère-de-Vassivière lundi 22 juin 2026.
Royère-de-Vassivière
Gestes et techniques des éleveurs et bergers tonte et tri
Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 09:00:00
fin : 2026-06-22 11:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Gestes et techniques des éleveurs et bergers : tonte et tri
Deux sessions dans la journée 9h à 11h et/ou 15h à 17h.
Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrit.es quelques jours avant l’évènement
Inscription obligatoire par SMS 06 66 90 54 82 ou par mail à contact@assolimousin.fr
A partir de 15 ans.
Gratuit, offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin .
Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82 contact@pastolimousin.fr
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English : Gestes et techniques des éleveurs et bergers tonte et tri
L’événement Gestes et techniques des éleveurs et bergers tonte et tri Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-06-05 par PNR Millevaches en Limousin
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