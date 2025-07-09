Tir à l’arc Broussas

Plage de Broussas Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Êtes-vous habile avec un ARC ? ou vous souhaitez tester une nouvelle activité ?

Alors le TIR A L’ARC est fait pour vous !

Serez-vous le/la futur(e) Robin des Bois de Vassivière ?

Durée 1h00

! ACTIVITÉ SUR RESERVATION !

JUILLET-AOUT .

Plage de Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81 ckeymoutiers@gmail.com

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English : Tir à l’arc Broussas

L’événement Tir à l’arc Broussas Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-03-18 par Terres de Limousin