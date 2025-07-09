Tir à l’arc Broussas Royère-de-Vassivière
Tir à l’arc Broussas Royère-de-Vassivière mercredi 8 juillet 2026.
Tir à l’arc Broussas
Plage de Broussas Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Êtes-vous habile avec un ARC ? ou vous souhaitez tester une nouvelle activité ?
Alors le TIR A L’ARC est fait pour vous !
Serez-vous le/la futur(e) Robin des Bois de Vassivière ?
Durée 1h00
! ACTIVITÉ SUR RESERVATION !
JUILLET-AOUT .
Plage de Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81 ckeymoutiers@gmail.com
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English : Tir à l’arc Broussas
L’événement Tir à l’arc Broussas Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-03-18 par Terres de Limousin
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