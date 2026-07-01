Cantates de Bach, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
vendredi 25 septembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Cantates de Bach Vendredi 25 septembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:15:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:15:00+02:00
Baroque et instruments d’époque
Au plus fort de sa vie, Jean-Sébastien Bach écrivait une cantate par semaine, pour accompagner l’office. Il en résulte un corpus impressionnant, tantôt pour chœur, tantôt pour solistes, dans lequel Lucile Richardot (élue « Artiste lyrique » aux Victoires de la musique classique 2025) et Il Convito ont imaginé un programme en deux temps. La voix humaine y dialogue avec celle de l’orgue, mystérieuse et pénétrante.
Programme
Jean-Sébastien Bach
Cantates pour alto et orgue obligé BWV 35, BWV 169
Cantate pour alto & orgue obligé « Gott soll allein mein Herze haben » BWV 169
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700307-cantates-de-bach »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-cantates-de-bach-83931 »}]
Lucile Richardot | Ensemble il Convito | Maude Gratton Baroque et instruments d’époque
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